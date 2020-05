Eccellenze alimentari d'Italia, tra i prodotti più buoni c'è anche il "nocino" di Civitella di Romagna

Quattro prodotti dell’Emilia Romagna entrano di diritto nel “Paniere d’Italia”, uno strumento - promosso da Italive.it e sostenuto da Autostrade per l'Italia, in collaborazione con Consumerlab - che seleziona e raccoglie le eccellenze alimentari più apprezzate dai consumatori e dalla critica, e che porterà in giro per il mondo la conoscenza di cibi e bevande tipici delle regioni italiane.

73.488 consumatori, critici, esperti ed amanti del cibo di tutta Italia hanno infatti votato online e individuato 40 prodotti locali che, su un totale di 1.025 beni enogastronomici in gara, vanno ora a comporre il “Paniere d’Italia”. Tra i prodotti vincitori inseriti nel paniere anche 4 eccellenze dell’Emilia Romagna:

Formaggio Parmigiano Reggiano dell’Azienda Agricola Bonat Giorgio di Montechiarugolo (PR)

Prosciutto di Parma DOP di Devodier Prosciutti Srl di Lesignano Bagni (PR)

Liquore Nocino (Fattorie Faggioli) prodotto a Civitella di Romagna (FC)

Focacce Tigelle (Il Montanaro) prodotte a Zocca (MO)



I 4 prodotti, cosi come i comuni dove vengono realizzati, saranno ora al centro di una campagna promozionale che porterà la conoscenza del territorio in giro per il mondo, e verranno valorizzati con apposite attività sul fronte turistico ed enogastronomico. I sindaci dei comuni vincitori saranno inoltre premiati a Roma, insieme ai produttori, nell’ambito di un evento nazionale che si terrà nei prossimi mesi allo Stadio di Domiziano, piazza Navona, in concomitanza al Premio Italive patrocinato dal Ministero dell’Ambiente.