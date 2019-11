Eccidio di Via della Ripa, "Armati mio cuore": l'Anpi lancia un concorso

Nell’ambito delle commemorazioni previste per l’anniversario dell’eccidio di Via della Ripa del 1944, oltre alle consuete celebrazioni sul luogo della strage, una serie di incontri nelle scuole e un evento conclusivo al teatro Diego Fabbri, l’Anpi lancia la seconda edizione del concorso per immagini e opere grafiche "Armati mio cuore – Le ragazze di via della Ripa". Il concorso che nel 2019 ha coinvolto 66 partecipanti, cittadini e studenti, mantiene anche per il 2020 la suddivisione in due sezioni: una aperta a tutta la cittadinanza, l’altra rivolta esclusivamente agli iscritti alle scuole secondarie di II grado.

Per ciascuna sezione sono previsti premi per i primi tre classificati (rispettivamente di 300, 200 e 100 euro). Il formato massimo delle opere sarà 70x100 centimetri. Copia del bando può essere richiesta via mail, scrivendo a info@anpi.forli.it, oppure ritirata in cartaceo nelòla sede di Anpi, in via Albicini 25. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30. Anche la consegna degli elaborati – da effettuarsi entro il termine di venerdì 14 febbraio 2020 alle 12 – può avvenire tramite e-mail o consegna a mano presso la sede.