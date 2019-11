"Emergenza cimice asiatica": in un forum si parla di strategie innovative di difesa in frutticoltura

"Emergenza cimice asiatica, strategie innovative di difesa in frutticoltura": se ne parlerà nel talk show televisivo di Agrilinea, in collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Romagna, in programma venerdì alle 15 alla Fiera di Forlì (Area meeting, padiglione B) in occasione della manifestazione “Caccia & Country Fishing Expo”. Qualificato il parterre degli interventi, moderati da Sauro Angelini: Alberto Alma, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino; Simona Caselli, assessore Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna; Aride Poletti, Collegio dei Periti agrari e Periti agrari laureati della Romagna; Andrea Alberto Grassi, direttore tecnico Apofruit Italia; Giuliano Donati, responsabile tecnico Granfrutta Zani; Luca Fagioli, tecnico agronomo Consorzio Agrario Ravenna; Ugo Palara, direzione tecnica e produzione campagna Agrintesa; Alessandro Valente, dirigente generale Valente Pali; Cristiano Spadoni, Image Line.

Originaria della Cina, la cimice asiatica è un insetto segnalato per la prima volta in Italia nel 2012 e che, nel corso degli anni successivi, si è diffuso in tutta la pianura Padana causando gravi danni alle principali colture frutticole (pero, pesco, melo e actinidia). È in grado di arrecare gravi danni alle produzioni agricole nel periodo primaverile-estivo e, dalla fine dell’estate e per tutto l’autunno, può creare lacune difficoltà alla popolazione per la sua abitudine, con l’arrivo dei primi freddi, di aggregarsi per passare l’inverno all’interno di edifici come abitazioni, magazzini e garage. Il dibattito sarà ripreso dalle telecamere di Agrilinea e pubblicato sul suo circuito televisivo (piattaforma Sky e digitale terrestre). E’ possibile partecipare inviando un’email a info@agrilineanews.com e il talk sarà visibile, in seguito, sul sito web www.agrilinea.tv.