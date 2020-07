Evento big con 100 musicisti rinviato causa Covid, ma sul palco la "Federico Mariotti" sale lo stesso

La stagione estiva degli spettacoli e dei concerti all'aperto del Comune di Forlì si svolge quest'anno nel chiostro dei Musei San Domenico. La scuola "Federico Mariotti" ha partecipato all'iniziativa di mercoledì' con un concerto che ha spaziato tra generi e interpreti della musica italiana e internazionale a cui, come da tradizione, hanno partecipato insegnanti, allievi ed amici della scuola. "Il 7 luglio è per noi una data importante in cui, dagli anni '90, triennalmente proponiamo un grande evento a Forlì, che quest'anno avrebbe avuto la forma di una grande orchestra di oltre 100 elementi e di un repertorio legato alla musica da cinema. Per motivi legati alla sicurezza l'evento è posticipato al 7 luglio 2021", spiegano dalla scuola di musica.

