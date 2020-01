"Faenza sopra le righe", dove si può acquistare il libro a Forlì

Un incontro dedicato alla cultura e all'amore per la scrittura, quello che si è svolto sabato scorso all'interno del 900 Caffe' di Faenza. In una sala gremita di partecipanti Mauro Gurioli, editore di "Tempo al Libro", ha presentato i racconti contenuti nell'antologia "Faenza sopra le righe". Quattordici gli autori presenti nella raccolta che ha la citta' della ceramica come filo conduttore: Stefania Baccarini, Anna Maria Bassi, Riccardo Dardi, Valeria Errani, Valentina Fabbri, Daniela Giorgini, Vittoria Graziani, Manuela Medri, Oscar Ortelli, Simona Palo, Sara Piciucchi, Ilaria Ragazzini, Stefania Tosi, Giulia Zanotti. "Faenza sopra le righe" e'in vendita a Faenza presso Mondadori e le librerie Bertaccini e Moby Dick; a Forlì presso La Casa del caffe' di Massimo Sternin in via Romeo Galli e Libreria Ubik all'interno del centro commerciale Punta di Ferro.