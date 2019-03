Festa della donna all'Istituto Tecnico Saffi-Alberti col torneo di calcio femminile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Tradizionale torneo di calcio femminile giunto alla 15sima edizione che ha visto contendersi il titolo 2019 fra le alunne dell’IT “Saffi-Alberti”di Forlì, proprio nel giorno dedicato alle donne. Calciotto Marzo infatti è il nome della manifestazione con 50 agguerrite alunne, suddivise nei corsi Biologico A, B, C, Moda e Geometri. Discreto il livello tecnico messo in mostra dalle alunne, anche per la presenza di alcune giocatrici “professioniste” delle squadre di calcio femminile di Forlì, Savignano e Cesena, che hanno spinto le compagne di corso a suon di gol e assist. Vince la finalissima il corso Biologico B che batte con un sonoro 5 - 0 il corso Biologico A. Prima delle premiazioni si sono esibite il gruppo delle Cheerleader del Saffi-Alberti, una nuova realtà che per il secondo anno ha animato la manifestazione con salti e balli. Tutte le alunne sono state omaggiate di un vasetto di primule ovviamente gialle come si conviene per la festa della donna. Premiate le alunne Cappelli del corso A quale migliore realizzatrice con ben 7 centri e Visotti del corso B alla quale è andato l’ambito titolo di migliore giocatrice del torneo. Nelle foto allegate: le alunne premiate e le cheerleader.

