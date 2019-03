Percorsi della Memoria sulla Liberazione: torna il concorso per gli studenti

Anche quest’anno il Comune di Forlì, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le associazioni del territorio, ha bandito concorsi e Percorsi sulla Memoria dedicati in preparazione della Festa nazionale della Liberazione che culminerà con le cerimonie del 25 aprile. Elementi centrali del progetto di educazione civica sono la formazione storica e l'attenzione ai valori della Costituzione e della Repubblica, con particolare riguardo al nostro territorio.

I concorsi sono tre: elaborato scritto, brano musicale e manifesto grafico. In palio borse di studio sia per i ragazzi, singoli ed in gruppo, sia per classi. Quest’anno particolare valore è stato assegnato al concorso per la selezione del brano musicale che consentirà ai vincitori di esibirsi nella tradizionale festa del pomeriggio del 25 aprile al Parco Urbano Franco Agosto.

Momento comune per tutti i partecipanti, sia ai concorsi sia ai percorsi della Memoria, sarà la cerimonia di consegna dei premi il 25 aprile in Piazza Saffi con possibilità di visitare la mostra degli elaborati allestita in Sala XC Pacifici. I bandi, rivolti appunto agli studenti residenti a Forlì dalle scuole elementari sino all’università, scadranno in data 22 marzo e sono consultabili sul sito www.comune.forli.fc.it .

Inoltre l’associazione culturale “Iris Versari” ha pubblicato un ulteriore concorso per opere pittoriche: il "Premio per l’arte Iris Versari" rivolto a studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì e agli allievi delle Accademie di Belle Arti di tutta Italia. Il termine per le iscrizioni è il 25 marzo. Tutti i bandi sono scaricabili dal sito del Comune di Forlì.