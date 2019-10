Forlimpopoli in Senato alla presentazione del documentario Luciano Lama da giovane

Lunedì il Comune di Forlimpopoli, nella persona del vicesindaco Sara Pignatari e il Comune di Gambettola, rappresentato dall’assessore Serena Zavalloni, hanno partecipato alla presentazione del documentario “Luciano Lama da giovane” a Roma, negli spazi di Palazzo Giustiniani, sede di alcuni uffici del Senato. Lama nacque a Gambettola il 14 ottobre 1921, frequentando le scuole a Forlimpopoli dove è ritornato anche durante gli anni della Resistenza. L’amministrazione comunale di Forlimpopoli ha conferito, anni orsono, la cittadinanza onoraria a Luciano Lama e gli ha intitolato, nel 2006, il Parco Urbano cittadino.

L’opera, per la regia di Gianfranco Miro Gori, sottolinea, attraverso ricordi e testimonianze, il valore di Luciano Lama, fin dalla giovinezza quando ebbe un ruolo importante nella Resistenza e i primi anni di Segreteria alla guida della Cgil che guidò per ben 16 anni fino al suo impegno politico-istituzionale da vicepresidente del Senato. Il documentario è stato prodotto dall’Associazione Luciano Lama che ha anche organizzato l’incontro di lunedì in collaborazione con l'Associazione nazionale degli ex parlamentari e con il patrocinio del Senato, in occasione del 98° anniversario della nascita di Luciano Lama e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha inviato un messaggio di benvenuto e di ringraziamento per l’iniziativa.

Oltre ai relatori, Valter Bielli presidente dell’Associazione Luciano Lama, Gianfranco Miro Gori regista, Vincenzo Colla vice segretario generale Cgil, Emilio Ricci vicepresidente Anpi, erano presenti Maria Giorgini e Silla Bucci segretarie di Cgil Forlì e Cesena e altri rappresentanti del sindacato e i familiari di Luciano Lama.