"Formula Arduino A-Prix", dai banchi ai box: il Liceo Scientifico presenta il progetto

Lunedì al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, verrà presentato ufficialmente il progetto “Formula Arduino A-Prix”, che rientra nell’iniziativaFastweb4School, realizzata da Fastweb in collaborazione con il Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e che utilizza il crowdfunding come forma di finanziamento per la realizzazione delle idee presentate dagli istituti scolastici. “Formula Arduino A-Prix” nasce con l’obiettivo di creare un team corse con una propria auto da Formula Uno in scala 1:10. La vettura, realizzata in stampa 3D con soltanto alcune parti modificabili, come gli alettoni o la carrozzeria, è motorizzata elettricamente e controllata da remoto grazie alle piattaforme Arduino e/o Raspberry.

L’appuntamento di lunedì, dopo l'anteprima del 27 aprile scorso, si configura quindi come la presentazione ufficiale e l’approdo in pista della quadra e dei suoi elementi: tutte le monoposto si metteranno infatti alla prova in uno spettacolare Gran-Prix. La gara avrà luogo nel campo di atletica della scuola a partire dalle 11 ed è aperta a tutti coloro che hanno scommesso su questo progetto. Sono tanti i progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa Fastweb4School, tutti diversi tra loro ma uniti da un unico obiettivo: favorire la digitalizzazione e l'incremento delle nuove tecnologie nelle scuole italiane, per offrire ai giovani maggiori opportunità per il futuro e rendere il nostro Paese più competitivo. Fino ad oggi, dei 33 progetti che sono entrati nella fase di crowdfunding, 18 hanno già ottenuto il co-finanziamento di Fastweb. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/formula-arduino/; https://www.produzionidalbasso.com/network/di/fastweb4school