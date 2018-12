Galeata, Babbo Natale porta i doni ai bimbi ospiti della Madonnina del Grappa

I soci della Round Table n. 6 Forlì, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani professionisti fino ai quarant’anni, hanno sostenuto domenica l’iniziativa della Terza Zona della Round Table Italia, che si è svolta sul nostro territorio, a Galeata presso la Casa Madonnina del Grappa, fondata nel 1936 dal sacerdote Don Giulio Facibeni. La casa Madonnina del Grappa accoglie ed educa bambini con situazioni di disagio familiare. Ed è proprio a questi bambini che i soci della Round Table n. 6 Forlì, assieme agli amici delle altre Tavole di Terza Zona, hanno portato un corposo Babbo Natale in carne ed ossa con un dono per ognuno di loro. La consegna dei doni è stata preceduta da un pranzo conviviale con gli stessi bambini, gli educatori e i responsabili della Casa Madonnina del Grappa.