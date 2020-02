Galeata, "Pane e internet": concluso il primo corso di alfabetizzazione informatica

Si è appena concluso il primo corso di pc di primo livello realizzato a Galeata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, “Pane e Internet”, che ha permesso di proporre sul territorio della Valli del Bidente e Rabbi un ampio calendario di attività gratuite far le quali corsi ed eventi pubblici. L’Asp San Vincenzo de’ Paoli, deputata al coordinamento del progetto, sta già diffondendo la modulistica per i corsi che potranno essere riproposti da qui a giugno avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Cultura per la raccolta delle iscrizioni.

"Le nuove tecnologie sono strumenti che dobbiamo conoscere ed utilizzare per garantire lo sviluppo del nostro territorio montano e una crescita della conoscenza pienamente democratici - dice il sindaco Elisa Deo - è sempre più necessario incentivare l’uso delle nuove tecnologie per accedere a informazioni e servizi on-line, dal fascicolo sanitario elettronico all’utilizzo consapevole dei social network. Le attività proposte declinate nelle Linee di Sviluppo 2018-2020 e nel Piano Operativo 2018-2019 dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, sono gratuite ed aperte a tutti. Destinate sia a giovani che a persone a rischio esclusione digitale, puntano ad incentivare l’uso delle nuove tecnologie per accedere ad informazioni e servizi. In programma corsi di alfabetizzazione digitale di secondo livello sull’uso del pc e di primo livello sull’uso dello smartphone e tablet".

È in programma per il 6 marzo, alle 17.30 l’evento che tratta la tematica “Trovare lavoro attraverso i social”: verrà realizzato con la collaborazione dell’Ipsia “A. Vassallo”di Galeata, soggetto che ha fortemente contribuito alla creazione di una rete territoriale a cui stanno partecipando scuole, biblioteche, enti, associazioni, aziende e che in quest’ottica ospiterà l’evento nei locali della propria Aula Magna. Per la partecipazione sarà necessario compilare un modulo di adesione reperibile all’Ufficio Cultura del Comune di Galeata (Ufficio Associato tel. 0543/975425, fax. 0543/981021. cultura@comune. Galeata.fc.it Tutta l’offerta e gli aggiornamenti sul sito http://www.paneeinternet.it/)