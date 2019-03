Genitori separati, come salvaguardare il rapporto con i figli: se ne parla in un incontro

Mercoledì alle 20.30 al Centro per le Famiglie di viale Bolognesi 23 si terrà una conferenza per genitori, educatori, nonni e insegnanti nell'ambito del ciclo di incontri “Comunque genitori! Separati ma sempre genitori”. Il mediatore familiare Jacopo Ceramelli e l’assistente sociale Gianna Gramantieri tratteranno di comunicazione all'interno di una coppia in crisi e di come salvaguardare il rapporto con i figli. L’incontro è gratuito, per informazioni: 0543712667 o centrofamiglie@comune.forlì.fc.it .