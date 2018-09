Giornata Aido per la donazione e trapianto di organi: "Un Anthurium per l’Informazione"

Si rinnova l’appuntamento annuale “Un Anthurium per l’informazione”, la campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi promossa da Aido, che sarà presente con i propri volontari nelle principali piazze italiane, sabato e domenica: testimonial della campagna è Gianni Ippoliti, da anni vicino all’Associazione. Quest’anno Aido festeggia i 45 anni di attività, un traguardo importante ottenuto con passione e tenacia grazie all’impegno di oltre 10.000 volontari in tutta Italia, grazie ai quali diffonde le corrette informazioni sulla donazione di organi in diversi ambiti (scuole, giovani, strutture sanitarie, manifestazioni sportive e sociali), che hanno ogni anno un momento particolarmente significativo proprio nella Giornata “Un Anthurium per l’Informazione”.

Aido sostiene la scelta volontaria che ogni cittadino può esprimere: sono oltre 3 milioni e 300 mila i cittadini italiani che hanno fatto una scelta, di cui l’86% favorevole alla donazione: di questi circa 1 milione e 360 mila hanno espresso la loro volontà attraverso l’Aido, che è impegnata e desidera essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita. La postazione Aido sarà attiva anche in città nelle giornate di sabato e domenica, curata dai volontari della sezione Pluricomunale “Claudio Matteucci” di Forlì: sarà alla Cittadella del Buon Vivere (Musei San Domenico) dalle 15 alle 22.