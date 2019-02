Gli allievi del Ruffilli di Forlì in alternanza scuola/lavoro alla Banca d'Italia

Si è conclusa con la presentazione del lavoro svolto l'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro di otto alunni della classe 2 G indirizzo servizi commerciali dell'Istituto Professionale Ruffilli presso la sede di Forlì della Banca d'Italia. Gli alunni, sotto la guida e supervisione delle Tutor aziendali Luisa Carducci e Michela Monanni dell'area Vigilanza, hanno analizzato e comparato strumenti finanziari e di credito presenti sul mercato locale e non solo quali conti correnti, credito al consumo e carte di pagamento. L'esperienza, oltre a rafforzare le competenze tecniche, consente come sottolineato dalla dott.ssa Giovanna Pedote, vice direttore della sede di Forlì, di implementare le competenze trasversali quali la capacità di lavorare in gruppo, la puntualità nelle consegne, l'utilizzo della lingua. Ad applaudire gli emozionati Cai Wei, Fasano Andrea, Hyseni Pamela, Jiang Shuhui, Montalti Martina, Nicolae Angelica-Mirela, Ravaioli Arianna e Ugolini Rachele erano presenti presso la sala Consiglio il direttore della filiale Bonfiglio Giovanni, i funzionari dell'Ufficio vigilanza, il Dirigente dell'Istituto Ruffilli Marco Molinelli, la docente di Economia Aziendale Romina Stefanelli (Tutor scolastico) ed i parenti degli alunni.