"I diritti umani delle persone che vivono con demenza": convegno in Comune

Venerdì, a partire dalle 15, il salone comunale di Forlì ospiterà convegno dal titolo “I diritti umani delle persone che vivono con la demenza”. All'incontro, organizzato dall’assessorato alla Legalità, interverranno esperti di rilievo nazionale per sottolineare aspetti e criticità di un argomento particolarmente complesso e delicato. Dopo un’introduzione del direttore del Distretto di Forlì Stefano Boni, il dirigente psicologico del Centro Disturbi Cognitive e Demenze Senigallia-Jesi, Fabio Izzicupo, tratterà dell’importanza del coinvolgimento attivo delle persone affette da demenza nelle scelte che le riguardano.

Il “Diritto a vivere” sarà invece l’argomento trattato da Rabih Chattat, professore associato di psicologia clinica dell’Università di Bologna mentre la referente del Centro Disturbi Cognitive e Demenze dell’ospedale di Forlì, Federica Boschi, si esprimerà relativamente alle cure. I malati di Alzheimer possiedono una carta nazionale, la cosiddetta “Carta di Gavirate”, su cui interverrà Michele Farina, giornalista e presidente dell’AlzheimerFest.

A chiudere Stefano Montalti, del Comitato promotore Fondazione Maratona Alzheimer, illustrerà l’operato della sua realtà associativa impegnata nel campo della promozione dei diritti e dei bisogni delle persone con demenza. Moderatori della tavola rotonda saranno Giuseppe Benati, Direttore Unità Ospedaliera Geriatria di Forlì, Rachele Nanni, responsabile del Programma Psicologia dell'Ausl Romagna ed Eugenia Danti, Presidente dell'Associazione “La rete magica”. "Il Convegno - afferma l'assessore Maria Grazia Creta - rappresenta una importante occasione per affrontare di tematiche molto sensibili per la nostra società e per approfondire il tema dei Diritti che spettano ad ogni malato di demenza". L’incontro è aperto a tutti i cittadini fino ad esaurimento posti".