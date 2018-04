I giovani della croce rossa scendono in piazza nei pressi dell'Abbey

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Sabato dalle 21.30 alle 24, presso la piazzetta XC Pacifici in collaborazione con Abbey-Irish Pub, i Giovani della Croce Rossa Italiana saranno presenti con attività di Educazione Stradale e Attività di Educazione alle Malattie Sessualmente Trasmesse al fine di sensibilizzare giovani e non solo, contrastando comportamenti a rischio. "Tramite gli occhiali alcolvista faremo vedere come semplici attività quali camminare lungo una linea a terra, diventano difficili da eseguire, fornendo una efficace percezione delle conseguenze potenzialmente pericolose dello stato di ebrezza - afferma Gabriella Dicandia Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI di Forlì - e con alcune flash card cercheremo di sensibilizzare i nostri coetanei su quanto sia facile contrarre una Malattia Venerea ma altrettanto facile proteggersi "