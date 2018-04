I giovani di Confindustria donano un quadro di Ido Erani al presidente Mattarella

In occasione della visita a Forlì del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 30esimo anniversario della morte del senatore Roberto Ruffilli, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Forlì-Cesena ha commissionato all’artista Ido Erani un dipinto che rappresenta il territorio locale. "Era importante per noi consegnare al presidente un ricordo del nostro territorio in un momento di celebrazione importantissimo per tutto il Paese - ha dichiarato il presidente vicario dei Giovani Imprenditori di Confindustria Forlì-Cesena Elena Babini - Roberto Ruffilli era concentrato su come migliorare la vita del Paese e rafforzare il sistema democratico, non aveva velleità di Leader. Un uomo che credeva nelle riforme, un uomo che metteva al centro il cittadino". "Ho dipinto il campanile di Piazza Saffi, simbolo della città di Forlì e la fontana di Piazza del Popolo, effigie della città di Cesena. Per onorare un grande uomo, il nostro territorio, la nostra Italia su richiesta dei Giovani Imprenditori della Provincia di Forlì-Cesena”, ha concluso Erani