I più piccoli alla scoperta della Squadrani: a scuola per una giornata di visite tra laboratori e Mercatino di Natale

Si è svolto sabato “Scuola Aperta”, l’evento della scuola primaria Squadrani di Forlì tra laboratori e mercatino di Natale. Spazio anche per qualche timido fiocco di neve all’evento che caratterizza ogni la scuola di Villa Romiti. Un momento dedicato soprattutto ai futuri iscritti, ma che vede anche gli alunni e i genitori delle classi affollare la scuola. Per i più piccoli in programma laboratori di arte, origami e scienze. Informatica e percorsi narrativo sensoriali condotti da insegnanti e alunni plesso che fa capo all’Istituto comprensivo “Tina Gori”.

La mattinata è iniziata con un canto di benvenuto e la merenda offerta dall'Associazione Genitori che hanno anche organizzato il tradizionale e atteso mercatino di Natale. E’ proseguita con i laboratori, la Fiera del Baratto e l’arrivo di di Babbo Natale che ha ricevuto le letterine die bambini. Un'occasione per far conoscere la scuola in vista delle iscrizioni di gennaio.