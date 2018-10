Il Centro Sociale “Primavera” avvia il tradizionale ciclo sanitario: tocca alla tiroide

Presso il Centro Sociale “Primavera” via M. Angeloni, 56ì, nell’ambito del tradizionale Ciclo annuale di conferenze sanitarie, giovedì alle ore 15,30 parlerà Il Dr. Nizzoli Maurizio - Medico Direttore Responsabile delle Unità Operative di Medicina Interna e di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’ospedale G. B. Morgagni-Pierantoni, che tratterà l’argomento “Tiroide e… dintorni”.



La unità operativa di endocrinologia, con annesso centro antidiabetico, è dotata delle tecnologie più moderne e sofisticate per la cura delle malattie metaboliche e, in particolare per gli interventi sulle patologie della Tiroide, utilizza uno strumento ecografico di ultima generazione presente in pochissimi Centri in Italia. Recenti studi hanno posto in evidenza l’alta incidenza delle malattie della Tiroide nella popolazione ed il forte impatto che ha sul Servizio Sanitario Nazionale per l’elevato numero di prestazioni richieste. Il Dr. Nizzoli, professionista fra i più stimati e competenti in questo campo, parlerà del ruolo fondamentale che questa importante ghiandola endocrina svolge su molte funzioni del nostro organismo (il peso corporeo, il colesterolo, il cuore, lo stato mentale ecc…) e delle malattie che possono colpirla, dalle più lievi alle più serie, ponendo in evidenza che una diagnosi precoce può consentire le cure adeguate ai pazienti. Secondo le opinioni espresse dai numerosi pazienti che accedono al Reparto di Endocrinologia guidato dal Dr. Nizzoli, anche lo staff medico è fra i più apprezzati sia dal punto di vista clinico-professionale sia da quello della capacità di comunicare e collaborare coi pazienti e pari apprezzamento viene espresso anche nei riguardi di tutto il personale paramedico. Il Dr. Nizzoli offrirà a tutti i convenuti una occasione preziosa per ottenere informazioni e consigli e risolverà dubbi e timori che gli verranno sottoposti.



La sede del Centro Sociale “Primavera”, gestita dai volontari dell'Associazione Anziani Primavera, vede periodicamente promuovere, oltre che stili di vita e socializzazione, iniziative socio-culturali rivolte ad un ampio ed eterogeneo pubblico che va dall'anziano fino al bambino, eventi sempre aperti ai cittadini interessati. L'incontro, ad ingresso libero, è un invito per tutta la cittadinanza.



Per ulteriori informazioni Centro Sociale “Primavera” Tel. 0543-63169 o e-mail: caossiprimavera@gmail.com