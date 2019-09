Il Collegio dei Geometri laureati partecipa alla Settimana del Buon vivere

Da sabato e fino al 29 settembre il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena sarà in piazza Guido da Montefeltro “Barcaccia” nella tensostruttura geo-incontriamoci il cui motto è “Geometri è... Crescere insieme", per la Settimana del buon vivere, nella quale si svolgeranno iniziative culturali per i professionisti e per gli alunni delle scuole materne, primarie, medie e superiori.