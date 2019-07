Il Comune di Bertinoro cerca tre tirocinanti

Entro il mese di ottobre, saranno attivati tre tirocini presso i seguenti Settori del Comune di Bertinoro. Uno al Settore Lavori Pubblici ed Attività Economiche, uno al Settore Finanziario e uno al Settore Affari Generali. Il tirocinio è rivolto a DIPLOMATI o LAUREATI, cittadini italiani, comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione.