Il giornalista Liguori a Salotto blu: "Le mie serate con Gary Cooper ed Ernest Hemingway"

Luca Liguori è stato iniziatore di celebri trasmissioni radiofoniche e televisive in Rai come "Chiamate Roma 3131" e "Dribbling". Soprattutto è stato corrispondente da oltre un centinaio di diversi Paesi del mondo. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla scrittura. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno ha parlato del suo recente libro "Quel giorno sulla Luna", edito da Minerva.

Liguori nel 1969 rimase per mesi a Cape Canaveral, descrivendo per la Rai la celebre spedizione verso la Luna. Negli studi forlivesi Liguori ha descritto retroscena inediti su quei giorni e raccontato aneddoti riferiti ai tanti personaggi celebri che nel corso della sua carriera ha incontrato e intervistato. La trasmissione andrà in onda sabato alle 23.15.