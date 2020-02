Il Liceo Artistico e Musicale al Teatro Verdi con "Pierino e il lupo"

Venerdì alle 10 al Teatro Verdi di Cesena andrà in scena una rappresentazione teatrale speciale per gli studenti delle scuole del cesenate: “Pierino elettrico e il lupo metropolitano”, libero adattamento della favola di S. Prokofiev “Pierino e il lupo”. La regia è di Daniela Piccari, le musiche dal vivo sono a cura dell’Ensemble Rock in Frac. La regista – nonché voce narrante – Daniela Piccari indossa i panni di un ragazzo di oggi, mentre il sound dell’Ensemble “Rock in frac” rinnova la partitura con originali inserti musicali che appartengono alla storia del rock progressivo.

Lo spettacolo è arricchito dal prezioso contributo artistico delle illustrazioni degli studenti delle classi 3^C, 4^A e 4^C, sezione di Scenografia del prof. Cristian Casadei del Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” di Forlì, a cui va un ringraziamento speciale per la fondamentale collaborazione alla realizzazione di questo spettacolo. L’ensemble Rock in Frac è composta da Yuri Ciccarese, flauto; Michele Rivi, viola; Damiano Puliti, violoncello; Gianni Landroni, chitarre; Gianluca Nanni, batteria; Elena Indellicati, pianoforte. Le musiche sono di S. Prokofiev, A. Vivaldi, New Trolls, Premiata Forneria Marconi, Gianni Landroni, Michele Rivi.