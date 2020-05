Il Pra riapre lo sportello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'ACI riapre gli sportelli al pubblico dal prossimo martedì 26 maggio 2020 con le seguenti modalità: martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12.30 solo su appuntamento da prenotare sul sito WWW.ACI.IT alla sezione servizi. Il pagamento avviene solo con il bancomat. In caso in cui le prenotazioni dovessero essere annullate per qualche motivo, dovranno essere nuovamente richieste a cura dell'interessato. In applicazione delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, per l'accesso agli Uffici saranno adottate le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie: gli utenti dovranno indossare i guanti e la mascherina di protezione; ove l'utente si rifiuti di indossare la mascherina, sarà inibito l'accesso prima dell’accesso agli Uffici, gli utenti sono tenuti ad igienizzarsi le mani con il prodotto che sarà reso disponibile nella struttura saranno presenti pannelli separatori e segnaletica per il mantenimento della distanza di sicurezza tra il pubblico e l’operatore sarà consentito esclusivamente il pagamento con moneta elettronica. Si ricorda che ACI ha previsto una vasta tipologia di pratiche che è possibile richiedere esclusivamente tramite PEC o posta elettronica. Gli indirizzi dell'Unità Territoriale di Forlì sono: PEC: ufficioprovincialeforli@pec.aci.it Mail: unita.territoriale.aci.forli@aci.it Per info : 0543784111