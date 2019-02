Il progetto "Azione 3: SI sostiene...in carcere" al centro di un incontro

Venerdì, alle 20,30, al Ristorante “La Granadilla” a Forlì, si terrà la riunione conviviale del Soroptimist International Club di Forlì. Ospite e relatrice della serata sarà Manuela Raganini, coordinatrice dei progetti di Sartoria SOStenibile e di Formula Solidale, un’associazione che si occupa dell’inserimento di persone in difficoltà (detenuti, ex-detenuti, persone in situazioni di particolare fragilità). L’incontro sarà l’occasione per parlare del progetto nazionale “Azione 3: SI sostiene...in carcere”, riflettendo anche sulla possibilità di collaborare alla realizzazione di questa iniziativa di aiuto al lavoro delle detenute nel carcere di Forlì.