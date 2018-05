Il rabbino Luciano Caro è stato ricevuto in Municipio

L’incontro è stato organizzato in occasione del 600° anniversario del convegno che riunì a Forlì rappresentanti delle comunità ebraiche del centro e del nord della penisola italiana fra il 16 e il 18 maggio 1418. Fu quella un’occasione di grande importanza dal punto di vista religioso e sociale che, a una valutazione odierna, testimonia il rilievo del nostro territorio per il mondo delle comunità ebraiche dell'epoca. Per approfondire l’argomento è stato deciso che in autunno sarà realizzato un programma di iniziative che partendo da un autorevole convegno storico, vedrà anche momenti di approfondimento della cultura ebraica, una esposizione documentaria e visite guidate ai luoghi cittadini che conservano memorie della presenza ebraica a Forlì.