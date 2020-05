"Il senso di un amore", dalla val Bidente il libro che intreccia vino, vita e sentimento

"Il Senso di un amore" è il nuovo libro di Francesco Falcone, scrittore, divulgatore e degustatore di stanza a Cervia. Un libro che intreccia intimità e universalità, poesia e prosa, riflessioni e considerazioni sul vino, sulla vita e sull'amore. Da un anno Francesco Falcone collabora con Tenuta Pertinello, dove sta seguendo da vicino l'evoluzione dei vini di ultima generazione, insieme a Filippo Leoni e al team dell'azienda vitivinicola di Galeata, tra boschi selvaggi e splendide colline in alta quota. Innamorato del vino, della vigna, dell'appennino e della natura, Falcone ha trovato nella Valle del Bidente il luogo ideale per lavorare a progetti importanti e per scrivere di vino con un approccio sentimentale piuttosto inedito. Per chi vorrà intercettare una copia de "Il senso di un amore" potrà rivolgersi all'autore: fra.falcone2003@libero.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.