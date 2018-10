Il tema dell'immigrazione al centro di una conferenza del Rotary

Si dice immigrazione, ma sarebbe più corretto dire grande esodo: tutto il resto – cioè quello che sta accadendo - è solo conseguenza: in Europa è un'emergenza che fa vacillare i sistemi politici interni, in Italia è il problema dei problemi. Ma, di fronte a tutto questo, siamo sicuri che gli attuali strumenti amministrativi e legislativi del nostro Paese siano ancora adeguati? Se ne parlerà mercoledì al Rotary Club Forlì Tre Valli in una conferenza provocatoriamente intitolata “Immigrazione, tutto quello che i giornali non dicono”. Ad introdurre il tema con dibattito sarà Ugo Terraciano, conosciuto dirigente della Polizia di Stato nonché come ex comandante del il Corpo di Polizia Municipale di Forlì e di quello Parma, ora consulente dedicato alla formazione nel campo della intelligence e della security.