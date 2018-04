Il Vescovo Pizzi a Salotto blu: "Senza la famiglia la società frana"

Il Vescovo lascia il suo incarico nella diocesi forlivese dopo dodici anni e torna a fare il Sacerdote nel modenese. Nella occasione ha rilasciato una intervista a Mario Russomanno nella quale ha affrontato i temi che gli stanno più a cuore, dalle opportunità per i giovani alle sofferenze sociali. "Le istituzione politiche, la Chiesa, forse possono e debbono fare di più- ha detto - ma nella storia universale è in ogni cultura è la famiglia il presidio fondamentale. Se la mettiamo in discussione i valori sociali non tengono, che si sia credenti oppure no". La trasmissione andrà in onda Domenica alle 23 e 15.