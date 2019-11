"In in in aut - L'autismo nell'infanzia": i Lions Club organizzano un incontro per insegnanti e psicologici

Lunedì, dalle 17 alle 19 all’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, avrà luogo un incontro sul tema dell’Autismo nell’Infanzia denominato "In in in aut - L'autismo nell'infanzia", promosso dai Lions Club della Zona A della Romagna e specificatamente dai Lions Club Forlì Valle del Bidente, Forlì Host, Forlì G. De Medici, Forlì Cesena Terre di Romagna, Cesena, Valle del Savio e Rubicone. Il target al quale si rivolge questa importante iniziativa è quello degli educatori, degli insegnanti, degli psicologi dei pedagogisti e tutti coloro che hanno un contatto diretto con i bambini da 0 a 6 anni delle Scuole dell’Infanzia e degli asili nido.

Questo primo incontro, cui ne faranno seguito altri 3 nel corso della prossima primavera sia nell’area forlivese che cesenate, si avvale di un Comitato Docenti del quale fanno parte, tra gli altri, il dottor G. Melideo, direttore del Reparto di Neuropsichiatria dell’ASL di Forlì e le dottoresse M. Monti e M. Maretti del suo staff, la dottoressa S. Grittani, responsabile del Centro Autismo dell’Ausl di Rimini e la dottoressa P. Zanobi, dirigente del Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì, oltre ad altri pedagogisti e psicologi esperti nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa ha ricevuto i Patrocini del Comune di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Regionale.