In ospedale lo scambio degli auguri di Natale alla presenza del direttore generale Tonini

Operatori e medici si sono dati appuntamento alla tradizionale iniziativa degli auguri in ospedale. Oltre al direttore generale dell' Ausl Romagna, Marcello Tonini e al direttore del presidio ospedaliero di Forlì, Paolo Masperi, erano presenti il sindaco Davide Drei e il vicario del Vescovo di Forlì, Fabbri. I prossimi appuntamenti natalizi in ospedale sono previsti per venerdì: alle 11 ci sarà il concerto del Coro Primavera nell'atrio del Padiglione Morgagni, mentre alle 14,30 è in programma la messa rivolta in particolare a degenti ed operatori che si svolgerà nella cappella dell'ospedale. Officerà il vescovo Livio Corazza.