In salone comunale tutti insieme per l'educazione stradale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale promosse sul territorio, si è svolta ieri una serata di restituzione delle attività realizzate durante il progetto IES - Insieme per l’Educazione Stradale. Presenti tante famiglie che hanno ascoltato con calorosa partecipazione i vari interventi in programma. Il Progetto, che coinvolge tutte le classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Forlì e Forlimpopoli, nasce da un’importante collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Forlì Cesena, il Comune di Forlì, la Polizia Municipale UCRF, Automobile Club Forlì Cesena, Cnos-Fap e Iperpneus. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto è cresciuto di anno in anno grazie alla volontà e alla professionalità di persone che ci hanno creduto, che hanno dedicato le proprie competenze ai bisogni dei giovani. Il progetto interpreta l’Educazione stradale non come semplice trasmissione di norme del codice stradale ma come momento di formazione etico-sociale dei giovani e di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata.

Comporta, inoltre, la partecipazione dei diversi attori promotori della salute e della sicurezza dei giovani: solamente mediante una fattiva cooperazione tra insegnanti, famiglia, soggetti appartenenti al territorio è possibile promuovere comportamenti corretti nei giovani, in quelle fasi della crescita in cui si acquisiscono e si radicano abitudini che persistono poi per tutta la vita. Dopo i saluti istituzionale del Sindaco, dott. Davide Drei, sono intervenuti la dott.ssa Costanza Martino, medico del Trauma Center – Ospedale Bufalini di Cesena, il dott. Mario Proli, storico e responsabile dell’Unità Stampa ed Eventi Istituzionali del Comune di Forlì, il prof. Marco Cerruti, autore del libro “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico”. Durante la serata, inoltre, sono stati presentati i dati risultanti dal questionario sulle regole stradali proposto ai genitori e sono stati simpaticamente illustrati dagli stessi autori, gli studenti delle scuole medie, i manifesti vincitori - in ciascun istituto - del concorso “Per Alice. Sicuri Insieme” . Evento finale del progetto sarà la pedalata del 19 maggio: partendo dalla sede di CnosFap, tutti gli studenti che hanno aderito al progetto (1.163 ragazzi) pedaleranno fino al velodromo Glauco Fiorini in viale Roma, dove, insieme ad altre iniziative, avverrà la premiazione dei migliori manifesti.