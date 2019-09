Inaugura il Circolo dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti

Sabato alle 17,30 in via Caterina Sforza si terrà l'inaugurazione della sede del Circolo Uaar-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di Forlì-Cesena. Fondato dieci anni fa, il Circolo Provinciale Uaar ha una sua sede aperta non solo a soci e simpatizzanti, ma a tutti coloro che desiderano conoscere gli scopi e le attività dell'Associazione, in difesa della laicità, della tolleranza, dei diritti civili. All'inaugurazione parteciperanno anche Roberto Grendene, segretario nazionale dell'Uaar, e Carlo Flamigni, suo presidente onorario. Al termine dell'evento sarà offerto un piccolo buffet ai presenti.