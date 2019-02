"Droghe legali e droghe illegali": l'esperto ne parla in un incontro del Lions

"Alcune droghe sono legali ed altre illegali: perchè?" A questo interrogativo il professor Edoardo Polidori, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento Sanità Pubblica e professore a contratto ala scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna con sede a Rimini, venerdì ospite del Lions Club Forlì Valle del Bidente, cercherà di dare una risposta a questo delicato l’argomento sotto una luce diversa e dai risvolti particolari. "Da un punto di vista legislativo le droghe vengono distinte in droghe legali ed illegali - viene illustrato nella presentazione dell'appuntamento -. Delle legali fanno parte la nicotina, l’alcool, la caffeina e la teina e il loro uso continuo provoca effetti spesso molto negativi sull’organismo. Per questo ci si chiede perché alcune di queste come, per esempio l’alcool e il tabacco, droghe potentissime, sono legali ed addirittura reclamizzate?".

