L'arte contemporanea protagonista nel calendario 2020 di Giuseppe Bertolino

Svelato il calendario 2020 dell'artista Giuseppe Bertolino. Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore al Turismo Liviana Zenetti, che ha apprezzato "l'idea del calendario come mezzo di comunicazione dell'arte contemporanea. In questo modo arriva a chi riceverà il calendario la materializzazione dell'arte figurativa del colore, nelle sue molteplici fisicità e sfumature". Il Calendario 2020 - cinquanta esemplari prodotti - presenta un'opera in primo piano, un quadrato dove è possibile poter vedere la limpidezza, come atmosfera che è interna ed interiore ed esterna e avvolgente, in una composituvita' che non è l'esito di una pennellata, ma è il sommarsi alchemico di più tratti del colore.