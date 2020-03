L'avvocato Pezzano a Salotto blu: "Ecco perché scelsi di aderire alla Massoneria"

Gian Giacomo Pezzano è un professionista molto conosciuto in Romagna, originario di Reggio Calabria e trasferitosi a Forlì nel 1980. Di carattere aperto, attivo sui social, non ha mai fatto mistero, in privato e in pubblico, della sua apparenza alla Massoneria, all'interno della quale ha avuto responsabilità regionali in Emilia-Romagna fino a qualche tempo fa. Intervistato a VideoRegione da Mario Russomanno nella trasmissione che andrà in onda cenerdì alle 23.15, Pezzano ha ragionato sulla professione forense e descritto anche le motivazioni della sua scelta: "mio nonno materno era massone".

"A lui ero molto affezionato, senza forzarmi mi ha iniziato ai valori in cui credeva - ha spiegato -. Quando morì, nel 1983, mi risultò dunque naturale fare richiesta di entrare in Massoneria. Ancor oggi credo che i principi ispirativi della Massoneria possano essere utili alla crescita personale e collettiva, non a caso sempre più giovani vi si avvicinano". Nel corso della conversazione Pezzano ha descritto alcune delle modalità d'incontro e riflessione interne alle Logge, tra esse la possibilità per ciascuno di dichiarare la propria appartenenza alla Massoneria ma il divieto di rivelare la appartenenza di altri".