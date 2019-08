L'ospedale Morgagni-Pierantoni a favore dell'ambiente: i referti solo su carta riciclata

Per sensibilizzare sul tema del riciclo e diminuire l'impatto sull'ambiente, l'ospedale "Morgagni - Pierantoni " di Forlì, a partire da oggi, utilizzerà, per ora solo nel reparto di Cardiologia e nel pre-ricovero, esclusivamente carta riciclata per stampare tutti i referti e le lettere di dimissione.

"Sosteniamo che il riciclo della carta sia utile a preservare la natura - spiegano la coordinatrice del pre-ricovero e degli ambulatori di cardiologia, Debora Bombardi e il coordinatore della degenza di Cardiologia, Aldo Troiano - e che renderlo parte integrante della nostra vita sia un valore aggiunto, pertanto abbiamo proposto al direttore della Cardiologia forlivese, dottor Marcello Galvani e alla dottoressa Elena Vetri, della direzione sanitaria del presidio, di utilizzare carta riciclata per tutta la documentazione di questi reparti ed ambulatori. Stiamo informando gli utenti sul fatto che i documenti avranno un "colore diverso" e sulla motivazione proprio per coinvolgerli in questa oeprazione di educazione civile."

"La gestione responsabile della natura riguarda anche l’impiego coerente di carta riciclata e diverse misure volte a ridurre il consumo di carta in ambito amministrativo - spiega la Direzione di presidio ospedaliero di Forlì - In breve tempo estenderemo questa buona pratica ad altri reparti e servizi"