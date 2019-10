"La comunicazione in famiglia": primo incontro al Centro per le Famiglie

Lunedì, dalle 17.30 alle 19.30, si svolgerà Centro per le Famiglie (viale Bolognesi, 23) il primo incontro del gruppo “La comunicazione in famiglia”, occasione per genitori, singoli o in coppia, per ncondividere esperienze personali e approfondire il linguaggio emotivo familiare utile per migliorare la comunicazione con il proprio partner e con i figli. La frequenza è gratuita ma è richiesta la prenotazione all'indirizzo centrofamiglie@comune.forli.fc.it (informazioni Centro per le Famiglie, 0543712667).