La coop. Kara ha incontrato il Parlamento dei giovani dell'Assia Lend della Germania con cui si e' gemellati sia come Regione, sia come Provincia Kassel e Fulda sia come Comune Immenausen e Hofbieber. All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Modigliana Valerio Roccalbegni, il Comitato di Gemellaggio e la Consulta Giovani. E' stato un momento importante di cui si e' parlato delle problematiche giovani delle due Nazioni sul Focus Giovani e Turismo