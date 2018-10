La Provincia di Forlì-Cesena aderisce al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e di rinnovamento culturale, sociale ed economico. Alla rassegna 2018, la quinta per il territorio metropolitano bolognese, promossa da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, si affiancano infatti 8 nuove edizioni del Festival in programma su tutto il territorio regionale. Il progetto di diffusione è promosso da Regione Emilia-Romagna, dalla Città metropolitana di Bologna e da ASTER in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena e da numerosi altri partners territoriali. La prima edizione del Festival della Cultura tecnica della Provincia di Forlì-Cesena si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario di 23 iniziative, in programma fino al 17 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e, più in generale, a dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.