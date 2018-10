La Romagna protagonista al Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale

In occasione del IV Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale, organizzato a Bologna dal 22 al 26 ottobre dalla Regione Emilia-Romagna, dal Cirf (Centro italiano per la riqualificazione fluviale) e dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, sarà presentato il volume “La riqualificazione fluviale in Romagna”, a cura del Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Il volume, come spiega il responsabile del Servizio Area Romagna, ing. Mauro Vannoni, è una raccolta di articoli prodotti dai tecnici del Servizio, dai progettisti di altri Enti e da realtà che a diverso titolo operano sugli ambiti fluviali, che raccontano dei progetti, delle opere realizzate o demolite, delle piante messe a dimora, dei monitoraggi svolti e dei risultati attesi e ottenuti per garantire la sicurezza idraulica e al tempo stesso la valorizzazione ambientale.

Giovedì 25 ci sarà la visita ai “casi studio”: gli interventi di riqualificazione fluviale realizzati lungo i fiumi Montone, Rabbi, Ronco e Rio Vecchiazzano a Forlì con l’obiettivo di aumentare la sicurezza idraulica attraverso la laminazione delle piene e il contemporaneo recupero ambientale degli ambiti fluviali. Nel “viaggio studio” si visiteranno i corsi d’acqua camminando per complessivi 4-6 km. Sono attesi, tra l’altro, tre pullman di ricercatori, tecnici ed esperti, in arrivo dal Convegno di Bologna. Per informazioni scrivere a: fausto.pardolesi@regione.emilia-romagna.it.

IV Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale

Il Convegno ha come tema generale “Tra cambiamento climatico e consumo di suolo: la riqualificazione fluviale per un nuovo equilibrio del territorio” e verrà declinato su diversi temi specifici. Si svolgerà dal 22 al 26 ottobre 2018 presso la Terza Torre della Regione Emilia-Romagna, in viale della Fiera 8 a Bologna.