La 'Round Table 6 Forlì' elegge Francesco Valpiani come presidente in videoconferenza

La 'Round Table 6 Forlì' ha festeggiato il compleanno di tavola nel corso della tradizionale assemblea dei soci svoltasi quest’anno in video collegamento. Il club forlivese è nato nel 1966 con la presidenza di Luigi Fratesi. Durante l’assemblea il presidente in carica, Roberto Antonelli, ha relazionato sul suo anno sociale ed è stato eletto il presidente per l’anno sociale 2020-2021, Francesco Valpiani.

In casa Round Table quando c’è da ritrovarsi all’insegna dell’amicizia e per festeggiare il compleanno della Tavola, non c’è ostacolo che tenga. E così la tradizionale Assemblea dei soci si è svolta in video collegamento, la sera di giovedì, in ricordo del 7 maggio 1966, giorno in cui il sodalizio forlivese, che per statuto è composto da giovani professionisti e imprenditori fino ai quarant’anni, nacque con la prima presidenza assunta da Luigi Fratesi. A ricordare la storia e i valori della Tavola sono intervenuti i membri onorari a vita, Giangiacomo Pezzano (presidente nell’anno sociale 1989-1990) e Stefano Cimatti.

“54 anni sono un traguardo importante - ha commentato il presidente in carica, Roberto Antonelli, aprendo i lavori dell’Assemblea - di cui dobbiamo essere orgogliosi e grati a coloro che ci hanno preceduto. A noi il compito di portare avanti i valori dell’amicizia e della tolleranza (fondanti del nostro sodalizio) onde garantire alla R.T. n. 6 Forlì il fulgido futuro che merita”.

A presiedere la Tavola per il prossimo anno è stato eletto Francesco Valpiani, ingegnere di 35 anni, che ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha presentato il nuovo Consiglio direttivo che sarà composto da: Federico Fabbri, in qualità di vicepresidente, Roberto Antonelli, in qualità di past president, Alberto Tisi, Vincenzo Bongiorno, Carlo Malferrari, Michele Schiavarelli, Riccardo Sgarzani, Andrea Romagnoli, Stefano Bagnoli, Emanuele Ciani, Riccardo Lombardi, Niccolò Riccardi. All’Assemblea è poi intervenuto per un saluto anche l’ex socio Ugo Cacciaguerra.

Inoltre i soci attivi hanno deciso di designare quali “membri d’onore” della Tavola per l’anno sociale 2020-2021, due ex tabler sempre distintisi nel corso del tempo, anche una volta terminato il percorso da soci attivi: Paolo Cicognani ed Enrico Valbonetti.