Al via a Forlimpopoli laboratori per genitori e bambini insieme

Da venerdì le neo-mamme di Forlimpopoli avranno l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di massaggio al neonato organizzato dal Centro per le Famiglie Distrettuale. Il massaggio è una modalità di interazione corporea che oltre a rinforzare la relazione madre/bambino ha importanti effetti per il piccolo risultando spesso risolutivo per la risoluzione di piccoli disagi quali, ad esempio, le coliche. L’esperienza rappresenta anche un importante momento di condivisione tra mamme.

Il corso si rivolge a genitori e bambini entro l’anno di vita e si articolerà in cinque incontri di un’ora e mezzo e sarà tenuto da Luisa Ciracò, psicologa e insegnante dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile il venerdì dalle 9,30 alle 11. L’iscrizione (entro mercoledì 13 marzo) prevede un contributo di partecipazione di 40 euro. Questo è il primo di una sere di laboratori rivolti a bambini e genitori insieme organizzati a Forlimpopoli dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

Le proposte, pensate in particolare per la fascia d’età 0/6 anni, riguardano proposte di gioco psicomotorio, di avvicinamento alla musica ed ai ritmi, di attività espressivo corporee e grafico pittoriche. Accanto alle proposte laboratoriali non mancano le occasioni di approfondimento rivolte ai genitori: si partirà giovedì 21 marzo alle 20.30 alla Biblioteca della Casa della Salute di Forlimpopoli, con l’incontro condotto da Edoardo Polidori, psicologo e responsabile Ser.T di Forlì – Ausl Romagna dal titolo "Genitori consapevoli di fronte al rischio delle droghe: ipotesi per un dialogo possibile". Si proseguirà martedì 2 aprile, ore 20.30 nella stessa sede, con Silvia Donati, psicologa e psicoterapeuta che affronterà il tema “Morsi, graffi e carezze. Genitori e figli alle prese con la rabbia”.