Lavorare nel mondo del Nonprofit: al Campus di Forlì si presenta il Master in Fundraising

Venerdì, dalle 14.30 alle 18, al Campus di Forlì ci sarà l'Open Day del Master in Fundraising. Nell'occasione verrà presentata la nuova edizione con tutte le opportunità per chi vuole lavorare nel Nonprofit. Si potrà scoprire la professione del fundraiser ed entrare nella più grande community del nonprofit incontrando lo staff, la classe in corso, gli alumni e i docenti del Master. Durante il pomeriggio gli aspiranti fundraiser avranno la possibilità di fare un colloquio con il direttore del Master, Valerio Melandri, fare una chiacchierata con Cristina, la coordinatrice, o confrontarsi sul proprio futuro professionale nel nonprofit con Claudia, la Responsabile di Stage e Placement del Master.

Melandri terrà la Masterclass "Perché senza di te (fundraiser!) non esisterebbero le nonprofit" con l'obiettivo di chiarire quanto sia fondamentale il ruolo del fundraiser all'interno delle organizzazioni nonprofit per assicurare la realizzazione dei progetti e la loro stessa esistenza. Al termine del pomeriggio durante l'aperitivo di networking i partecipanti incontreranno gli studenti della classe in corso che risponderanno alle loro domande e racconteranno la loro esperienza di lavoro e di stage. Saranno presenti anche due fundraiser professionisti, alumni del Master, che racconteranno con significa lavorare con successo e passione nel nonprofit. L’open day del Master in Fundraising è ad ingresso libero, ma è possibile prenotare il proprio posto scrivendo una mail a master@fundraising.it o chiamando Cristina al numero 0543.374151 al cellulare 351.8940715.

Ecco il programma

Dalle 12.30: colloqui individuali e facoltativi

h 14.30 - 15.00 un momento di accoglienza e benvenuto

h 15.00 - 15.30: campus tour del Teaching Hub

h 15.30 - 16.45: Master class con il Prof. Valerio Melandri

h 16.45 - 17.15: verrà presentata la XVII edizione dal Master in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici

h 17.15 - 17.45: 3 testimonianze di fundraiser professionisti

dalle 18.00: aperitivo di Networking