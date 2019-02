Letteratura, diritto, storia e filosofia: al via i corsi del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Sono aperte le iscrizioni ai corsi che il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Forlì-Cesena propone da marzo. Cinque cicli di lezioni tenute da docenti esperti, proposti come ampliamento delle opportunità di formazione degli adulti che si terranno dalle 18,30 alle 20 nella sede del Cpia in Via Oberdan 2, a Forlì. I costi previsti sono di 35 euro per l’iscrizione ad un corso, 65 euro per due corsi, 99 euro per tre corsi, 110 euro per quattro corsi e 125 euro per cinque corsi. I percorsi si attiveranno al raggiungimento minimo di 15 iscritti. Si inizia di lunedì con gli incontri di letteratura 11-18-25 marzo e 1-8 aprile con relatrice Mariagiulia Petrini; di mercoledì il ciclo sul diritto 13-20--27 marzo e 3-10 aprile con relatore Paolo Visani; ancora di mercoledì gli incontri di storia 8-15-22-29 maggio e 5 giugno con relatore Domenico Guzzo. Le lezioni di filosofia si terranno di lunedì 6-20 maggio e 3 giugno e mercoledì 12-19 giugno con Gianluca Tumidei. Il ciclo sull’arte inizierà lunedì 27 maggio e proseguirà martedì 4 giugno e poi lunedì 10-17-24 giugno col professore Luigi Impieri. Per informazioni e iscrizioni telefono 3923333585; email: infocorsi@cpiaforlicesena.istruzioneer.it