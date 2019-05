Lions Club Forlì Valle del Bidente, meeting con Cooperativa Lamberto Valli

Come ultimo meeting del corrente Anno Sociale, il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha optato per una serata con la Cooperativa Lamberto Valli di Forlimpopoli alla quale, con delibera del Consiglio Direttivo di Club, è stato concesso un sostanzioso contributo per l’acquisto di un pullmino che verrà utilizzato per i suoi assistiti. Delle numerose attività della Cooperativa parleranno il presidente, l'architetto Massimo Lorenzi e il responsabile del Centro Sperimentale per le Autonomie, Roberto Duca.