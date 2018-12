Lo spirito del Natale contagia di allegria gli anziani ospiti di Villa Lucia

Villa Lucia, Comunità Alloggio Anziani “Avrò cura di te”, Ospedaletto di Bertinoro: con la bella festa di sabato scorso, in cui si è festeggiato il Natale insieme: tombola, musica e arrivo di Babbo Natale per “nonni e nipotini” si è giunti a metà percorso nel ricchissimo calendario di eventi per animare le giornate degli anziani ospiti in Villa Lucia. Lo staff della struttura, supportato dai giovani ed instancabili animatori Giovanni Vitale e Giorgia Tani, hanno inscenato, protagonisti anche i familiari dei quindici ospiti, diverse feste tra il dicembre e la vigilia di Natale. Il 20 dicembre è stata poi officiata la messa da Don Emanuele Lorusso, partecipata e sentita dagli ospiti della struttura. Prossimi appuntamenti: il Pranzo di Natale martedì alle 12, ed il 27 la Pet Therapy con gli amici a 4 Zampe. Ed infine le prime due occasioni per stare insieme nel 2019: l'1 gennaio si “Brinda” al nuovo anno, per finire alla grande ovvero alla romagnol , il 4 gennaio con “Arrivano I Pasqualotti !!”