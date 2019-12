Lotteria della Solidarietà: il sostegno delle imprese forlivesi

La Lotteria della Solidarietà, iniziativa di fundraising promossa da Ass. Amici di don Dario, Consorzio Solidarietà Sociale e Assiprov, da anni raggiunge ottimi obiettivi in termini di risorse raccolte, anche per la vicinanza di diverse imprese ed esercizi commerciali forlivesi, che da anni non fanno mancare il loro sostegno all’iniziativa. "Ritengo doveroso ringraziare tutte le aziende - afferma Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - per il sostegno che riceviamo che si concretizza in diverse modalità: alcuni negozi assicurano i buoni omaggio presenti sul biglietto, altre imprese mettono a disposizione premi e buoni acquisto, altre ancora sostengono la Lotteria con contributi economici".

"Credo in questa iniziativa solidale fin dal suo inizio - commenta Alberto Rossi, titolare dell’Agenzia Viaggi Fortuna, uno degli sponsor principali della Lotteria - in quanto presenta per noi una duplice valenza: da una parte rappresenta un progetto altamente credibile in termini sociali per la ricaduta economica che produce a vantaggio delle organizzazioni non profit del territorio, dall’altra non nascondo che la ritengo, per la vastità di pubblico che raggiunge, anche un ottimo strumento per veicolare il nostro marchio".

"Sostengo la Lotteria della Solidarietà con convinzione - afferma l’imprenditore forlivese Germano Casadei, a cui fa riferimento il punto vendita Casadei Expert - perché ha una fortissima valenza sociale, in più, grazie al costo bassissimo del biglietto e alla ricchezza dei buoni omaggio presenti, è in grado di raggiungere una quantità considerevole di persone. Insomma un meccanismo innovativo e, per questo, vincente".

"Mi piace particolarmente questa Lotteria – sostiene Teresa Sartini, titolare di Cam Cicli di via Copernico – perché la finalità solidale che persegue viene raggiunta con criteri di massima trasparenza: insomma abbiamo la certezza che quanto viene raccolto in termini economici viene realmente distribuito a realtà sociali credibili che operano per il bene della società in cui viviamo. Proprio per questo la sosteniamo e la proponiamo ai clienti che quotidianamente frequentano il nostro punto vendita".

Per coloro che desiderano impegnarsi nella promozione della Lotteria, i biglietti sono disponibili all'Associazione Amici di don Dario (via Dandolo, 18 al telefono 0543.21900 – e mail: amicidisadurano@cssforli.it) e in tanti esercizi commerciali della città e dell’entroterra forlivese.