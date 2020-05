"Madre Terra", il nuovo video clip della band forlivese Ramingo

Venerdì alle 18.30 uscirà sui canali social YouTube, Instagram, Facebook "Madre Terra", il nuovo video clip della band Ramingo. Brano e video sono stati registrati lo scorso settembre presso il Deposito Zero Studio. Madre Terra è il primo inedito, dopo l'uscita dell'album Rimango (2019) e traccia la rotta alla ricerca di nuove sonorità che andranno a confluire in un nuovo progetto. Madre Terra, scritta da Lorenzo Bulgarelli e Marco Ciancaglini, racchiude un messaggio di speranza e denuncia allo stesso tempo. Spiega una nota: "Viviamo in un mondo dove è sempre più difficile sentirsi vicini gli uni agli altri, dove i diritti cambiano in base alla posizione geografica, e dove gli interessi di pochi finiscono per prevalere sulla dignità dei più. Ora più che mai chiediamo aiuto alla nostra Madre, gridiamo forte perché possa guidarci e farci ritrovare la strada. Dopo i mesi di lockdown la band Ramingo vuole tornare a respirare quell'aria fatta di amore, di sogni,.viaggiare lontano, non solo con la mente, ma anche con i piedi, verso mete lontane o perchè no anche nella nostra Romagna, dove una piadina e un buon bicchiere di vino non mancheranno mai".

I Ramingo sono: Marco Ciancaglini: Voce e Basso elettrico; Nicola Casamenti: Chitarra acustica; Andrea Ravaioli: Tastiere; Lorenzo Bulgarelli: Percussioni; Davide Lavia Special Guest in Madre Terra: Pianoforte; Matteo Bevilacqua: regista video.