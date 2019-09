Marcia della Pace della Romagna, il rischio del riarmo nucleare al centro di un incontro

Martedì 1 ottobre, a Forlimpopoli, nella sala del Consiglio (piazza Fratti) è in programma alle 18 un incontro in preparazione della Marcia della Pace della Romagna, che proprio da questa città partirà per concludersi a Bertinoro. Si parlerà di armi nucleari. L'iniziativa è promossa dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con il Centro di documentazione don Tonino Bello odv di Faenza. Sarà presente Lisa Clark, una delle coordinatrici della campagna contro il riarmo nucleare e coordinatrice per l'Italia di Mayors for Peace/Sindaci per la Pace, Ong riconosciuta dall’ONU che ha tra i suoi compiti "la cooperazione tra le città aderenti per promuovere l’abolizione delle armi nucleari". Molte città emiliano-romagnole già aderiscono a Mayors for Peace e molte altre potrebbero imitarle sull'esempio di Cervia, Lead City italiana. Sarà presente anche l'assessore alla Pace di Cervia, Michela Brunelli.